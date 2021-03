Der Ball rollt wieder in der Region

Der Fußballbezirk Ostwürttemberg hat eine Lösung für seinen Bezirkstag in diesem Jahr gefunden. Getagt wird am Freitag, 7. Mai, unter freiem Himmel. Nämlich in der Ostalb-Arena in Aalen. Dies bestätigte Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller.

Seit Sonntag liegt die neue Corona-Verordnung auf dem Tisch. Vor allem Kindern, aber auch Erwachsenen ermöglicht sie einen kleinen Schritt in Richtung normales Sporttreiben. Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren dürfen seit Montag wieder im Freien Sport treiben.

Die Hoffnung bei den Amateurfußballern ist groß, dass sie bald wieder ihren Spielbetrieb fortführen können. Oberligist