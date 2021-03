Gegen kurzfristige Sparentscheidung beim Kombibad

Aalen

Mit Erstaunen, aber vor allem mit einem großen Maß an Enttäuschung haben die Stadtverbände Sport in Aalen und Wasseralfingen sowie die Wassersporttreibenden Vereine in Aalen die geplanten Änderungen beim neuen Kombibad im Hirschbach zur Kenntnis genommen. Ein Bericht in der SchwäPo hat am Dienstag Wellen geschlagen – und am Dienstag konkretisierten die Sportlerinnen und Sportler ihre Vorbehalte.

Hauptkritikpunkt: Vor allem durch die angedachte Verkleinerung des Sportschwimmbeckens im Innenbereich von zehn auf acht Bahnen sowie die Zusammenlegung des Kurs- und Lehrschwimmbeckens ist die Sorge bei den