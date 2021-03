Ein Mozartabend macht Mut

Live-Streaming Die Opernfestspiele Heidenheim bringen die Cappella Aquileia erstmals in die heimischen Wohnzimmer. Wie das funktioniert

Dies Bildnis ist bezaubernd schön“, singt der junge Tenor Magnus Dietrich mit zurückhaltender Innerlichkeit. Und meint natürlich damit nicht das, was die Zuschauer vergangenen Samstag zuhause vor den Bildschirmen sehen. Obwohl das Konzerthaus Heidenheim, gefüllt mit der Cappella Aquileia und dem Vokalwerk der Opernfestspiele, ein durchaus schönes Bild abgibt. Die Sängerinnen und Musikerinnen in elegantem Schwarz, die Musiker und Sänger mit weißer Fliege: Galaatmosphäre im Schein funkelnder Kronleuchter. Dietrich aber betet mit dieser Arie des Tamino aus Mozarts „Zauberflöte“ nicht diesen Anblick an, sondern das Bildnis