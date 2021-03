Die Pandemielage im Ostalbkreis

Aalen

Auf den aktuellen Sachstand in der Corona-Pandemie blickten Landrat Dr. Joachim Bläse, die zuständigen Dezernenten und die Erste Landesbeamte Gabriele Seefried am Dienstag im Kreistag. Fazit: Die Lage bleibt schwierig, die Zahlen sind aber noch im eher grünen Bereich und Impfstoffnachschub ist in Sicht, was durchaus Anlass zu Optimismus gibt.

Ein Blick auf die Corona-Zahlen

Dezernentin Julia Urtel lieferte zunächst die Zahlen zur Pandemie und blickte auf die Entwicklung im Kreis. Demnach gab es am 3. März 2020 den ersten Covid-19-Fall im Ostalbkreis.

Fälle: Inzwischen wurden 9500 Fälle und 37 000 Menschen