Coronakrise: Karrierefalle für Frauen

Stuttgart. Frauen im Ostalbkreis sind besonders stark von Folgen der Pandemie betroffen. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit Sitz in Stuttgart mit.

„Insbesondere Minijobs werden in der Krise zunehmend zur Karrierefalle“, kritisiert Bezirksvorsitzender Mike Paul. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind aktuell 60 Prozent der rund 31 100 geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnisse im Ostalbkreis in Frauenhand. In der Gebäudereinigung liege der Frauenanteil bei den 450-Euro-Stellen bei 70 Prozent. „Geringfügig Beschäftigte gehen nicht nur beim Kurzarbeitergeld leer aus. Sie sind