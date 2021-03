Das Vita Sports macht sich fit für die Eröffnung

Aalen

Es gibt jetzt immerhin mal einen Fahrplan“, sagt Dorian Haas. Der große Sprung ist das noch nicht, doch ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht. „Man tut das Beste und muss flexibel bleiben.“

Dorian Haas ist Inhaber des Aalener Gesundheits- und Fitnesszentrums Vita Sports und denkt schon längst an übermorgen. An den Tag, an dem er endlich wieder die Türen für seine Kunden öffnen kann. Ein Hygienekonzept steht längst – noch vom ersten Lockdown lag es bereit in der Schublade und wartet nur darauf, in die Tat umgesetzt zu werden. Zudem hat sich der Unternehmer für sein rund 6000