Ein Dschungel in der Zahnarztpraxis

Kunst Mitglieder des Kollektiv K haben in der Praxis von Zahnärztin Dr. Lea von Einsiedel Farbe an die Wand gebracht und Medizin mit Kunst verknüpft.

Aalen

Ein Dschungel in einer Arztpraxis! Ein Dschungel? Ja, das geht. Mitglieder der Künstlergruppe Kollektiv K aus Unterkochen haben in den neuen Geschäftsräumen der Zahnärztin Dr. Lea von Einsiedel eine ganz besondere Wand gestaltet und so Medizin mit Kunst verknüpft.

Am 29. März eröffnet von Einsiedel ihre Praxis im Aalener Ärztehaus West. Bis dahin ist noch einiges zu tun, Handwerker huschen durch die Gänge, Lampen werden montiert und Gerätschaften installiert. Bereits begehbar ist allerdings der Dschungel.

Wir wollten einen Eyecatcher malen.

Kollektiv K

Doch wie kam es dazu?