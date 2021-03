Pop und Poesie im Stadtgarten

Kultur In Bopfingen wird am 14. Juli „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ mit dem Programm „In The Air Tonight“ zu erleben sein. Der Kartenvorverkauf startet nach Ostern.

Bopfingen

Gute Nachrichten für alle Fans von „SWR1 Pop & Poesie in Concert“. Seit über zehn Jahren gibt es die erfolgreiche Show. Nun kommt sie endlich auch nach Bopfingen, und zwar am Mittwoch, 14. Juli in den Stadtgarten, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Das neue Programm heißt „In The Air Tonight“ und präsentiert unter anderem Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floyd und den Dire Straits. Der Reiz der Kulturreihe besteht nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern auch in der Bühnenshow: Die Stimmen der Profi-Sprecherinnen und Sprecher,