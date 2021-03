Großer Andrang auch bei kleineren Geschäften

Aalen. Einzelhändler haben seit Anfang dieser Woche wieder die Türen für ihre Kundinnen und Kunden geöffnet. Auch in Aalen sorgt das für deutlich stärker frequentierte Straßen und Fußgängerzonen. Das bestätigen auch die Einzelhändler in Aalen. Die SchwäPo hat bei Geschäften in der Aalener Innenstadt nachgefragt, ob sich das Einkaufsverhalten der Kunden verändert hat. Eine Auswahl.

Haushaltswaren Mayer: Jürgen Mayer, Chef von Haushaltswaren Mayer, ist froh, dass er nun neben seiner Abteilung mit Baby-Artikeln wieder seine komplette Verkaufsfläche öffnen darf. „Die Kunden freuen sich, endlich wieder einkaufen zu dürfen“,