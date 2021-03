Biodiversitätspfad soll Gemeinden verbinden

Stödtlen/Tannhausen. Der ländliche Raum in Baden-Württemberg hat Zukunft – darin waren sich die Teilnehmer der Webkonferenz des Landtagsabgeordneten Winfried Mack einig. „Gerade im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Lebensqualität auf dem Land in Baden-Württemberg besonders hoch“, betont Winfried Mack. „Wir müssen die Natur wertschätzen und bisweilen auch wieder entdecken, denn sie macht unsere Gegend so lebenswert“, so Winfried Mack weiter. Ein neuartiger Biodiversitätspfad soll dieses Entdecken fördern.

„Hier können die Menschen neben Naturschutz und Wissen auch einfach einen schönen Ausflug