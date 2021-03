Erstes „Open-Air“-Konzert für Senioren

Aalen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Heimatwinkel in Hofherrnweiler haben am Mittwoch musikalischen Besuch bekommen. Das Saxofon-Quartett des Landespolizeiorchesters unterhielt sie mit Liedern wie „Oh Lady be good“ oder auch „Der rosarote Panther“. Heimleiterin Elisabeth Hein freute sich über diesen Auftritt sehr. „Wir mussten alle in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten“, sagt sie. Daher sei das Konzert für alle eine willkommene Abwechslung.

Der Abstand musste an diesem Tag dennoch gewährleistet werden, weshalb nicht alle bei dem kleinen musikalischen Intermezzo dabei sein konnten.