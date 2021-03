Zwei Gemeinden, ein Impfteam

Schwäbisch Gmünd/Waldstetten.

Am Randstein vor der Schwerzerhalle ist frisch geteert, damit auch Leute mit Rollator oder Rollstuhl ohne Hindernis hineinkommen. Drinnen sind drei Impfstraßen aufgebaut, ein großer Fernseher steht in einem separaten Raum, auf dem das Aufklärungsvideo für die Corona-Schutzimpfung zu sehen sein wird. Die Halle ist bereit für das Mobile Impfteam, das am Donnerstag der kommenden Woche loslegen soll. Es ist eins für zwei Gemeinden: Gmünd und Waldstetten teilen sich das Impfteam.

Vom 18. März an wird das Team elf Tage lang in der Schwerzerhalle in Gmünd arbeiten, ab dem 29. März sind die Fachleute dann in