Coronatests an Aalener Schulen kommen

Aalen. Hitzig hat einer der Gemeinderatsausschüsse über Coronatests an Schulen diskutiert. Die Grünen- und die CDU-Fraktion hatten gemeinsam beantragt, dass die Stadtverwaltung Selbsttest für Lehrer, Schüler und Beschäftigte direkt an den städtischen Schulen und Kitas organisiert. Damit müssten die Eltern nicht mit den Kindern zu den Testzentren fahren. „Das machen drei in der Klasse und die anderen 27 machen es halt nicht“, sagte Dr. Thomas Battran in der Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses (KBFA) am Mittwochabend.

Organisation an den Schulen: Da die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten