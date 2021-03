Stationsleiter auf der Intensiv: Jeder Tag wird neu bewertet

Menschen im Corona-Alltag Wie sich die Arbeit von Thomas Racsits am Ostalbklinikum während der Pandemie verändert hat und wie er damit umgeht.

Aalen

Im Moment ist nicht so viel los“, sagt Thomas Racsits. Der 60-Jährige steht im Gang vor seinem Büro im Ostalbklinikum. Neonleuchten an der Decke, der lange Flur leer. Nur zwei frische, mit Folie abgedeckte Klinikbetten stehen an der Wand und warten auf Patienten. Es werden Fälle sein, die besondere Pflege brauchen. Thomas Racsits ist Leiter der Station 25 – der Intensivstation.

„Nicht so viel los“ ist hier relativ. Noch an Nachmittag wird die Station, die an diesem Tag keinen Covid-Patienten hat, einen solchen aus Crailsheim aufnehmen. „Dort ist die Inzidenz im Moment viel höher“, erklärt