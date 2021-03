Blinde Flecken im System

Die Behörden in Baden-Württemberg sind nicht in der Lage festzustellen, wie viele Menschen aus einem bestimmten Landkreis sich haben impfen lassen. Der Ostalbkreis erfasst zwar alle Impfungen in seinem Impfzentrum und der mobilen Teams – ob das aber alles Landkreisbewohner sind oder nicht – keine Ahnung! Genauso auch in den Zentralen Impfzentren.

Im Kreistag am Dienstag sagte Volker Grab von den Grünen, man dürfe begangene Fehler zwar nicht ausblenden, müsse diese aber auch nicht unbedingt in den Vordergrund rücken.

Ja, was um alles in der Welt denn dann?!? Das klingt nach „Schwamm drüber“,