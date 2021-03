Aus „Das Deck“ wird ein indisches Lokal

Aalen. „Indisches Essen wird immer beliebter“, sagt Satvinder Hanjra, der Geschäftsführer des neuen indischen Restaurants. Erst vergangene Woche eröffnete er in der Stadelgasse 10, im ehemaligen „Das Deck“, sein neues Restaurant „Shiva“.

Doch ist es nicht riskant, in Zeiten der Pandemie ein Restaurant zu eröffnen? Hanjra sieht das gelassen. „Irgendwann müssen wir alle öffnen“, sagt er. Zuhause zu sitzen, bringe in dieser Zeit auch nichts. Da er mit seinem indischen Restaurant in München bereits Erfahrung im Gastronomiebetrieb hat, habe er sich für dieses Restaurant in Aalen entschieden.