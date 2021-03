Die mystischen Steinkreuze der Ostalb

Aalen

Man sieht sie oft am Wegrand: kleine, in die Jahre gekommene Steinkreuze, die eher unauffällig erscheinen. Dabei haben sie in der Vergangenheit eine wichtige Bedeutung gehabt und werden deshalb auch heute noch geschützt. Und die Sagen und Geschichten, die sich um sie ranken, sind durchaus spannend, wie Lotte und Werner Hertle aus Aalen wissen. Sie haben diese sogenannten Kleindenkmale in der Region dokumentiert und sind den Geschichten dahinter nachgegangen.

„Angefangen hat es vor 25 Jahren“, erzählt Hertle. „Wir waren damals viel unterwegs, und uns ist immer dieses Steinkreuz bei Pflaumloch aufgefallen.“ Die