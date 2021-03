Kritischer Inzidenzwert für den Handel

Pandemie Bereits in der ersten Öffnungswoche des Jahres müssen die Händler wieder zittern. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat die 50er-Marke überschritten. Der Freitag wird entscheidend.

Aalen

Mit Sorgen blicken die Händler im Ostalbkreis auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Am Mittwochabend meldet das Landesgesundheitsamt den Wert von 50,6 für den Ostalbkreis. Überschreitet die Inzidenzzahl an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 50er-Marke müssen die Geschäfte, die erst seit Montag wieder geöffnet haben, erneut schließen. So verlangt es die Corona-Verordnung.

52 Neuinfektionen verzeichnete das Landratsamt allein am Mittwoch. Dabei handele es sich um ein „diffuses Infektionsgeschehen“, informiert Susanne Dietterle, Pressereferentin im Landratsamt. „Wir haben aktuell keinen Brennpunkt in Einrichtungen“,