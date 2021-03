Der Vollstrecker kehrt zurück

Fußball, Regionalliga Steffen Kienle steht in der Startelf: Der VfR Aalen will am Samstag beim FC Gießen dank seines Torjägers wieder mehr Durchschlagskraft entwickeln.

Roland Seitz macht das, was er als Trainer tun muss: Er versucht, den Druck vom Team fernzuhalten. In dem Fall gilt das speziell für Steffen Kienle. Der Top-Torjäger des VfR Aalen kehrt nach seiner Zwangspause in die Startelf zurück und soll am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Gießen für die nötigen Tore sorgen. Anpfiff: 14 Uhr.

Nein, die Hoffnungen ruhen nicht nur auf Steffen Kienle, sagt Roland Seitz. Stattdessen seien in Gießen alle Profis gefordert. „Wir müssen alle spielerisch zulegen und mehr Durchschlagskraft entwickeln als gegen den SSV Ulm 1846 zuletzt“, sagt der Coach. Wobei