Durch Spielsucht zum Betrüger

Ellwangen/ Westhausen

Gewerbsmäßigen Betrug eines Westhauseners in neun Fällen verhandelte der vorsitzende Richter Norbert Strecker am Ellwanger Amtsgericht. Der Angeklagte war dabei kein Unbekannter: Bereits 2018 wurde er wegen ähnlichen Vorgehens eben von Richter Strecker zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, die nun mit in die Gesamtstrafe einflossen.

Die Vorgehensweise des Betrügers war dabei immer die gleiche: als Inhaber einer kleinen Autotuning-Firma in Westhausen hatte er über eBay-Kleinanzeigen und Facebook Angebote zur Autofolierung eingestellt, Aufträge angenommen und Vorauszahlungen eingenommen, die Aufträge dann aber