Ehrenamtlich an der Corona-Front

Aalen

Corona-Schnelltests für Lehrer und Erzieher, Eltern und Schüler, neuerdings auch einmal in der Woche für jede Bürgerin und jeden Bürger. Und am kommenden Sonntag obendrein für 500 Wahlhelferinnen und - helfer der Landtagswahl. Die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes im Altkreis Aalen sind seit ziemlich genau einem Jahr an immer mehr Fronten bei der Pandemie-Bekämpfung im Einsatz. Das nahm der DRK-Kreisverband zum Anlass, das vielfältige Engagement der ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer in einem Pressegespräch vorzustellen und zu würdigen.

Einsatzbereiche: Abstriche in den Schnelltestzentren in Aalen, Bopfingen und