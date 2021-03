Die Landesgartenschau und die neue Brücke zum Fluss

Ellwangen

Nach mehreren Monaten tagte der Ellwanger Gemeinderat am Donnerstagabend wieder in Präsenz. Die Stadthalle wurde so zum Schauplatz mehrerer Entscheidungen von großer Tragweite.

Es ging zu Beginn der Sitzung um die Gestaltung der Fußgängerverbindung von der Innenstadt zum künftigen Landesgartenschaugelände. Dass man hier über die Bahnlinie und die Straßen hinweg will, wurde bereits im vergangenen Jahr festgelegt. Doch welche Form und Ausdehnung das Brückenbauwerk haben soll, war bislang unklar.

Jetzt wurde der Entwurf des Architekten Jean-Jacques Zimmermann vorgelegt, der aus einer langen Abwägung unterschiedlichster Entwürfe