Ledertech wird zu „NABORE“ GmbH

Wirtschaft Alle 32 Beschäftigten werden übernommen. Geschäftsidee: Lederreste der Auto- und Modeindustrie sammeln, „upcyceln“ und als „NABORE-Leder“ wieder in deren Fertigung bringen.

Bopfingen

Für 32 Beschäftigten gibt es eine neue Perspektive: Die „NABORE“ GmbH hat die insolvente Ledertech GmbH gekauft und geht mit einer neuen Geschäftsidee an den Start. Am Montag, 15. März, soll es losgehen.

Das Amtsgericht Aalen hat am 1. März 2021 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Ledertech-Deutschland GmbH eröffnet und Wirtschaftsprüfer Patrick Wahren, von Schneider Geiwitz & Partner, zum Insolvenzverwalter bestellt. Der hatte sich zuvor in seiner Funktion als vorläufiger Insolvenzverwalter ein Bild von der Lage gemacht. Nun kann er einen Erfolg melden: „Die NABORE GmbH übernimmt per 1. März