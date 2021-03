Finden die Merlins im Spitzenspiel den Rhythmus?

Für den Tabellenfünften Hakro Merlins Crailsheim steht an diesem Sonntag ein Spitzenspiel an. In der heimischen Arena Hohenlohe wird Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg zu Gast sein. Los geht es um 15 Uhr.

Die Leistung der Ludwigsburger kann man in dieser Saison als riesig bezeichnen. In 21 Saisonspielen gab es bislang nur eine einzige Niederlage – am dritten Spieltag beim 70:93 in München. Seitdem folgten unglaubliche 18 Siege in Serie. Crailsheims Manager Martin Romig hat großen Respekt vor dem Lauf der Ludwigsburger: „Sie sind der absolute Favorit, denn sie spielen momentan einfach hervorragend.“ Von Resignation im Vorfeld