Alles wird neu – unter- und oberirdisch

Bopfingen-Unterriffingen

In diesem Frühjahr soll mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterriffingen begonnen werden. Das Projekt ist gewaltig und wird deshalb in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste startet in diesem Jahr, der zweite 2022.

Das ist geplant

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart ist Bopfingen die Planungen angegangen. Vorgesehen ist es, den Kanal komplett zu erneuern. Neue Wasserleitungen und neue Stromleitungen werden zudem verlegt, denn der Energieversorger EnBW will seine Oberleitungen abbauen und unter die Erde verlegen. Hausanschlüsse werden dabei auch erneuert. Leerrohre für Breitband sind nicht nötig, denn