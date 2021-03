Mehr Fläche, mehr Auswahl

Ellwangen

Die Coronapandemie mit monatelangem Lockdown nutzen manche Einzelhändler, um sich neu aufzustellen. So das Familienunternehmen Abele Ambiente, das im Ladengeschäft in der Spitalstraße in Ellwangen Wohnideen präsentiert und exklusive Accessoires anbietet.

In den vergangenen Wochen wurden im Obergeschoss weitere Flächen zum Ausstellungsbereich umgestaltet. Der Kunde findet hier ab sofort neue Inspiration für Schlafzimmer, Wohnbereich und Ankleidesysteme.

Wie Katharina Abele erklärt, reagiert das Unternehmen damit auf einen Trend zu individueller Gestaltung mit hochwertigen Materialien in den Wohnräumen. „Es gibt immer mehr