Metaller streiken digital und kochen

Gewerkschaft Ihre Mitglieder in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg ruft die IG Metall zum Streik-Alarm auf – ein Mitmachprogramm im Homeoffice mit Roman Zitzelsberger am Herd.

Aalen/ Stuttgart-Feuerbach

Für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg hat die IG Metall vier Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall geführt. „Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, endlich einen Schritt nach vorne zu gehen“, sagt Roman Zitzelsberger. „Sonst gibt es noch etwas mehr Würze.“ Während er dies ankündigt, steht der Verhandlungsführer und IG-Metall-Bezirksleiter vor einer besonderen Kulisse: Im Haus der Bezirksleitung in Stuttgart-Feuerbach ist an diesem Freitagvormittag alles für eine Kochshow vorbereitet.

Der Landeschef der IG Metall will zeigen, wie