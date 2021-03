Corona-Impfungen: Telefone bei Hausärzten blockiert

Corona Impfungen in Arztpraxen noch nicht möglich. Kreisärzteschaft appelliert an Bürgerinnen und Bürger.

Aalen. „Es ist toll, dass die Impfbereitschaft in den letzten Monaten deutlich angestiegen ist“, sagt Dr. Sebastian Hock, Vorsitzender der Kreisärzteschaft in Aalen. Aktuell beschäftigen sich die Menschen nicht mehr mit der Frage, ob sie sich impfen lassen möchten, sondern wann sie sich impfen lassen können.

Doch das hat auch seine Schattenseiten. Denn Land und Bund haben den Impfstart in Hausarztpraxen ab dem 19. April vorgesehen. Auch Ostalb-Landrat Dr. Joachim Bläse erwähnte kürzlich in den Medien den 19. April für Impfungen in Praxen. Ein Datum, das jedoch noch nicht in Stein gemeißelt ist.

Zudem hat erst am vergangenen