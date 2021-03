Banken steuern durch die Krise

Ellwangen

Die Corona-Pandemie stellt auch das Bankengeschäft auf den Kopf. Die sieben Volks- und Raiffeisenbanken der Ostalb bleiben da nicht außen vor. Bei der Bilanz der Bezirksvereinigung der Genossenschaftsbanken wurde deutlich: Die Kunden sparen ordentlich Geld, investieren in Betongold, nehmen aber auch Hilfen für Liquidität in Anspruch. Am Geschäft mit den Krediten verdienen die Banken unterdessen immer weniger. In Anbetracht der gewaltigen Umwälzungen sehen die Bankverantwortlichen in 2020 ein gutes Jahr und blicken verhalten optimistisch in die Zukunft.

Genossenschaftsbanken

