Rund um Neresheim auf biblische Schatzsuche gehen

Neresheim. „Unserer Testfamilie hat es richtig viel Spaß gemacht“, freut sich Pfarrerin Gesine Traversari. Seit gut einer Woche hat die evangelische Theologin die „biblische Schatzsuche“ rund um Neresheim fertig. Was es damit auf sich hat? Es gilt fünf kleine Schatzkisten zu finden. Die liegen gut versteckt an Punkten rund um Neresheim, die nicht ganz unbekannt sind.

Maria Buch, Napoleonsfelsen und Klostermauer könnten vielleicht auf dem Weg liegen. Start und Ziel sind an einem markanten Punkt nicht so ganz direkt in der Innenstadt. Neugierig geworden?

Mehr wird hier aber nicht verraten. Nur so viel: Wer alle fünf