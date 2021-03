Geheime Wünsche

War bei diesem Versprecher Claus Albrechts der Wunsch Vater des Gedankens? In der Ausschusssitzung am Donnerstag sprach er Wolfgang Steidle aus Versehen mit „Herr Oberbürgermeister“ an. Dem Baubürgermeister werden Ambitionen auf diesen Posten nachgesagt, er hält sich dazu aber noch bedeckt. Dass Steidle die Anrede jedoch gefiel, war nicht zu übersehen, findet der Spion.

Bedeckt und dann doch wieder nicht hält sich auch Frederick Brütting. Der Heubacher Bürgermeister hatte schon zugegeben, dass er sich überlegt, als Oberbürgermeister in Aalen zu kandidieren. Ob die Überlegungen abgeschlossen