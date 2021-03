Lichtblicke

Ellwangen. Noch sind die Felder braun und die Bäume kahl. Doch wer genau hinsieht, erkennt, dass die ersten Knospen schon ins Freie drängen. Ein klares Zeichen: Der Frühling kommt! Ein erster Lichtblick nach einem gefühlt langen Winter. Wir sehnen uns nach solchen Lichtblicken und Perspektiven in unserem Leben. Im Großen wie im Kleinen. Aber auch ich habe einen persönlichen Lichtblick, wenn ich nach vorne schaue. Am 17. März habe ich einen Termin beim Friseur meines Vertrauens bekommen. Darauf freue ich mich schon heute. In der katholischen Kirche bekommen wir am nächsten Sonntag einen Lichtblick im Gottesdienst zu sehen. Denn das Violett,