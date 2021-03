Mehr Essinger wählen per Briefwahl

Kommunalpolitik 75 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz, wenn die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl in Essingen durchgeführt werden. Das DRK hilft am Samstag.

Essingen

Für Essingerinnen und Essinger wird’s am Sonntag doppelt spannend: Die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl stehen an. Da muss im Rathaus einiges an Vorarbeit geleistet werden. Briefwahlanträge werden bearbeitet, die Wahllokale vorbereitet und Wahlhelferinnen und -helfer müssen vorab auf das Coronavirus getestet werden. Hauptamtsleiter Michael Gröner hat die Fäden in der Hand und daher kaum eine ruhige Minute.

30 Prozent wählen per Brief

Corona wegen hatte die Gemeinde mehr Briefwahlanträge erwartet. „Wir sind von 50 Prozent Briefwählern ausgegangen“, sagt er im Gespräch. Bis Anfang der Woche hätten sich