Shoppen nur noch mit Termin: Aalener Händler sind empört

Corona Landratsamt: Lockerungen im Einzelhandel müssen wieder zurückgefahren werden. Aalens Innenstadthändler schreiben Brandbrief an die Politik.

Fünf Tage war der Einzelhandel in der Innenstadt wieder offen, am Freitagnachmittag dann der Paukenschlag: Wegen Überschreitung der 50er-Inzidenzschwelle an drei aufeinander folgenden Tagen ist Einkaufen ab Montag nur noch mit vorheriger Terminbuchung („Click & Meet“) und Registrierung erlaubt, teilte das Landratsamt mit.

Die Verfügung: „Die Einzelhändler tun mir leid, aber ich habe keinen Auslegungsspielraum“, so Landrat Dr. Joachim Bläse auf SchwäPo-Anfrage. Es gebe klare Vorgaben des Sozialministeriums. Das Infektionsgeschehen im Ostalbkreis konzentriere sich nicht auf einzelne