Landtagswahl: So verbringen die Kandidaten den Wahlabend

Aalen

An einem normalen Wahlabend hätten die Kandidaten in Aalen, Ellwangen oder Bopfingen Parties organisiert und gemeinsam mit dem Wahlkampfteam, Parteifreunden und der Familie gefeiert oder sich gegenseitig getröstet. All das fällt an diesem Sonntag coronabedingt aus. Wir haben die Landtagskandidaten gefragt, was sie stattdessen vorhaben.

Winfried Mack (CDU): Der Abgeordnete ist nachmittags von 17.30 bis 19.30 Uhr im Stuttgarter Landtag. Dort steht er Journalisten Rede und Antwort. „Das ist das gleiche wie immer“, sagt er. „Nur dieses Jahr stark zugangsbeschränkt.“ Außerdem komme nur hinein, wer ein negatives