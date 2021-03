Der Schwan des Hollandgärtners

Ellwangen

Der ganz genaue Ort ist ein Geheimnis, und soll es auch nach Möglichkeit noch eine Weile bleiben: Einer der sechs Schwäne, die auf dem See des ehemaligen Hollandgärtners in Aalen zusammen mit Dinos seine Runden drehte, hat den Niedergang des einst auch bei Ellwangern beliebten Freizeitparks am damaligen Aalener Westrand überdauert.

Auf der zum Gewerbegebiet umgewidmeten Fläche stehen heute große Fachmärkte, der See ist verschwunden. Doch die schöne Erinnerung an die Wochenendausflüge mit der Familie und an Eiscreme, Blumen, Tiere und eben den See mit den Schwänen ist ungebrochen.

50