Auch mehr als 300 Wahlhelfer getestet

Aalen. Die Schiebetüre im DRK-Zentrum in der Eugen-Hafner-Straße geht auf, hinter einem Tisch steht Petra Papp. Die Sekretärin der Geschäftsführung des DRK in Aalen hat eine Liste und fragt bei jedem Ankömmling die Kontaktdaten ab. Darunter auch zahlreiche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die am Samstag einen Schnelltest gemacht haben.

Ob in der Bischof-Fischer-Straße oder beim Stadtoval, das DRK hat kostenlose Tests angeboten. Im Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen wurden 311 Wahlhelfer an beiden Standorten zwischen 8 und 15.30 Uhr auf Corona getestet. Nicole Bullinger ist eine davon. Sie steht vor dem Gebäude und wartet auf