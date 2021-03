Großes Interesse an Corona-Schnelltests - auch Wahlhelfer dabei

Aalen. Seit Samstag können sich Bürgerinnen und Bürger im Ostalbkreis kosten- und anlasslos einmal pro Woche in mehreren Testzentren auf das Coronavirus testen lassen. In Aalen startete die Aktion am Samstag in zwei Testzentren, die das DRK im Rettungszentrum im Greut und in seinem neuen Standort im Stadtoval eingerichtet hatte. Das Angebot wurde rege genützt.

Seit Donnerstag konnte man sich für die Testungen telefonisch oder über die Homepage des DRK-Kreisverbands anmelden – und ohne Anmeldung ist ein Test auch in Zukunft nicht möglich. „Das haben wir aus den ersten Testaktionen im Dezember gelernt, damals gab es zu große