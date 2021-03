Oliver Rieger verlängert bei der TSG

Der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist es gelungen, einen weiteren wichtigen Spieler für die neue Saison zu binden. Offensivmann Oliver Rieger wird weiter das Trikot des Weststadtclubs tragen. Für Trainer Patrick Faber und seinen Co-Trainer Marc Ruppert eine erfreuliche Nachricht.

2014 wechselte Oliver Rieger aus der U23 des VfR Aalen zur TSG. In seinem ersten Jahr war er mit seinen 14 Toren maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt. 167 Ligaspiele bestritt Rieger seitdem für die TSG, und ihm gelangen dabei 89 Scorerpunkte. Auch neben dem Platz gehört Rieger zu einer Stütze im Team von Faber. „Mit seinem Talent kann er ein