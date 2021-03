„Schrezheimer Winterhütte“ kam erneut gut an

Ellwangen-Schrezheim. Die Benefizaktion „Schrezheimer Winterhütte“ ist in der Adventszeit 2020 in die zweite Runde gegangen. Durch den Verkauf von Glühwein, Punsch und Glühweintassen konnte trotz Corona-Einschränkungen und dank zahlreicher Unterstützer wieder einbeachtlicher Spendenbetrag gesammelt und übergeben werden.

Am Ende dieser Aktion haben Anja und Karsten Mühleck dieses Jahr die erfreuliche Summe von 4900 Euro an gute Zwecke gespendet.

Die offizielle Übergabe fand am Mittwoch in kleinem Kreis im Hotel Rose in Ellwangen-Schrezheim statt. Unterstützt werden mit 2900 Euro der LISS e.V. Der Verein unterstützt unter