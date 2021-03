Handgemachtes aus Heubach an der Hauptstraße

Geschäfte Im ehemaligen Kleiderladen an der Ecke Adlerstraße tut sich etwas. Eröffnung im Mai geplant.

Heubach. Noch sind sie am Werkeln in ihrem künftigen Verkaufs- und Ausstellungsraum. „Das ist schon fast eine kleine Sanierung“, sagt Armin Heeb. „Wir bringen aber unsere Arbeitskraft mit ein“, meint Diana Haug. Selber machen: Das ist das Stichwort, nach dem der ganze Laden funktioniert, betonen die beiden gelernten Werkzeugmacher. Die Produktion ihrer Manufaktur namens „Urzeit4you“ ist im Gewerbegebiet Böbingen. Die dort produzierten Stücke sollen im Laden in der Heubacher Hauptstraße Straße ausgestellt und verkauft werden.

Und was gibt es? Grob gesagt: alles aus Metall, von Pflanzentöpfen über Geländer