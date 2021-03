Wolfgang Hofer gewinnt in Essingen

Bürgermeisterwahl 90,03 Prozent der Stimmen bekommt Amtsinhaber Wolfgang Hofer bei der Bürgermeisterwahl in Essingen. Das Ergebnis im Detail.

Essingen

In Wolfgang Hofers „Headquarter“ – wie Essingens neuer und alter Bürgermeister das Rathaus am Sonntagabend nannte – knallten gegen 20.30 Uhr die Bügelverschlüsse der Bierflaschen. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl stand fest: Mit 90,03 Prozent der Stimmen wurde der Amtsinhaber wiedergewählt. Sein Herausforderer Samuel Speitelsbach – der am Sonntag nicht vor Ort war – erhielt 6,96 Prozent.

Sichtlich überrascht war Hofer, als der stellvertretende Bürgermeister Helmut Borst das Ergebnis verkündete. „Ich bin überwältigt, ich hab mit 70 Prozent plus X gerechnet“, sagte der Schultes,