Mack lässt Federn – schafft es aber zum fünften Mal direkt

Aalen

Winfried Mack holt das Direktmandat für die CDU und zieht wohl als einziger Kandidat aus dem Wahlkreis Aalen in den Stuttgarter Landtag ein. Mack schafft das Direktmandat zum fünften Mal, ist seit 2001 direkt gewählter Abgeordneter. Er hat aber im Vergleich zur Wahl von 2016 schwer Federn lassen müssen – und kommt nur noch auf 29,8 Prozent der Stimmen. Offenbar hat ihm der Kandidat der Freien Wähler, Dr. Franz-Josef Grill, viele Stimmen abnehmen können. Grill holt 9,73 Prozent, ist insbesondere im Ellwanger Raum stark. In Ellenberg etwa kommt Grill auf 30 Prozent, in der Stadt Ellwangen sind es fast 24 Prozent.

Auf Platz zwei