Franz Josef Grill: zweiter Platz

Landtagswahl Der Kandidat der Freien Wähler kommt in Ellwangen auf knapp 24 Prozent der Stimmen.

Ellwangen. In Ellwangen die zweitmeisten Stimmen, im Wahlkreis Aalen fast 10 Prozent: Franz Josef Grill, der für die Freien Wähler antrat und erstmals für den Landtag kandidierte, ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich hätte gerne noch die AFD überholt. Das hat leider nicht mehr gereicht.“ Er freut sich über das gute Ergebnis im Virngrund, in Ellwangen und besonders im Wahlbezirk Neunheim, wo er die meisten Stimmen bekam. „Ich habe ja lange in Neunheim gewohnt, hab meine Praxis dort und fühle mich zu einem Viertel als Neunheimer.“

Dass die Freien Wähler landesweit die fünf-Prozent-Hürde nicht geschafft haben, sei