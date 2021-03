Martina Häusler holt für die Grünen das Direktmandat

Landtagswahl 56-Jährige zieht nach Jahrzehnten christdemokratischer Dominanz in Landtag ein. Bückner hofft noch auf Zweitmandat.

Schwäbisch Gmünd

Mit Martina Häusler hat am Sonntag bei der Landtagswahl im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd erstmals eine Frau und erstmals eine Vertreterin von Bündnis 90 / Die Grünen das Direktmandat für den Stuttgarter Landtag geholt. Dies sei ein „historischer Tag“, sagte Häusler am Sonntagabend. Sie hatte zwar auf einen Wahlsieg gehofft, aber „nicht in dieser Deutlichkeit“ damit gerechnet, sagt die 56-Jährige. Häusler erreichte 30,1 Prozent der Stimmen und damit 4,5 Prozent mehr als Veronika Gromann vor fünf Jahren. Tim Bückner hingegen, der nach 25 Jahren