Der Kretschmann-Faktor bringt den Sieg

In Baden-Württemberg sind die Grünen in allen Altersgruppen stärkste Partei geworden. Die CDU verbucht stärkere Einbußen bei Wählerinnen und Wählern unter 45 Jahren, die FDP gewinnt bei den Jüngeren klar überdurchschnittlich.

Die Grünen haben ihren Wahlsieg in Baden-Württemberg nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen vor allem ihrem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu verdanken.Kretschmann, so die Wahlforscher, sei bei der Landtagswahl ein „überragender Faktor“ gewesen. Ihm bescheinigten 80 Prozent aller Menschen im Land eine gute Arbeit. Er verkörpere wie kaum ein anderer den „idealtypischen Landesvater“. „Der grüne Ministerpräsident genießt lagerübergreifend eine hohe Reputation“, heißt es in der Wahlanalyse.Mit einem beeindruckend hohen Imagewert von 2,4 auf einer