Summer Breeze kann auch Tagesessen

Abtsgmünd

Die Sonne strahlt ihm aus dem Genick. Und das mitten im zweiten Lockdown, in einer Zeit, in der Festivals mit Zehntausenden Feiernden gerade eher eine absurde Vorstellung sind. Achim Ostertag, Gründer und Veranstalter des weltweit bekannten Metal-Festivals „Summer Breeze“, trägt die flammende Sonne, das Emblem seines – eines der größten Metal-Open-Airs in Deutschland – als Tattoo in den Nacken eingebrannt. Als wäre es seine ganz persönliche Kraftquelle in der aktuellen Krise, die er unter seiner langen Mähne vor fremden Blicken schützen müsste.

Eine Studie von