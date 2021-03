Dem TSB Gmünd winkt die 3. Liga

Die Chance hört sich verführerisch an. Handball-Oberligist TSB Schwäbisch Gmünd könnte sofort in die 3. Liga aufsteigen. „Wir haben unser Interesse angemeldet“, sagt der Sportliche Leiter Jürgen Rilli. Welche Bedingungen damit verbunden sein würden, das erfahren die betreffenden Oberligavereine am Donnerstagabend in einer Videokonferenz.

Der Spielbetrieb im Amateurbereich ist für diese Saison annuliiert. Für die Männer- und Frauenmannschaften im Bereich des Handballverbandes Württemberg (HVW) bedeutet dies, dass sie in der kommenden Saison – wenn die Pandemielage es zulässt – im Herbst wieder starten werden.