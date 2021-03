Auf Corona-Test-Tour

Menschen im Corona-Alltag Die medizinische Fachangestellte Ute Holz-Pfisterer testet an Schulen und Kindergärten. Die Ausrüstung hat sie im Rucksack.

Essingen

Sie kennt wahrscheinlich die meisten Essinger Nasen – Ute Holz-Pfisterer ist in vier Kindergärten der Remsgemeinde sowie in der Parkschule unterwegs und führt Corona-Schnelltests durch. Etwa 150 Tests sind es pro Woche, schätzt die medizinische Fachangestellte.

Aber auch außerhalb des Dorfes ist sie tätig. Testet in Heubach, Lautern und die Abschlussklassen am Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen. Dort dürfen die Schüler den Test selbst vornehmen – unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft wie Ute Holz-Pfisterer. „Jeder bekommt ein Testpaket, jeder Schritt wird erklärt und gemeinsam durchgeführt“, sagt