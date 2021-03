Steuern, Zeiss und Oberkochen

Wirtschaft Die Geschichte der Firma Carl Zeiss zeigt auf, dass man für die Stadt von einem historischen Glücksfall sprechen kann. Warum dies so ist. Ein Blick in die Geschichte.

Oberkochen

Dass sich die Stadt aktuell Großmaßnahmen wie die Erweiterung des Dreißental-Schulzentrums und das Sportzentrum in der Schwörz leisten kann, ist in erster Linie der fulminanten Entwicklung des Weltunternehmens Zeiss zu verdanken. Gerade in den vergangenen Jahren wurde das Gewerbesteueraufkommen dank Zeiss kontinuierlich gesteigert – ohne den Beitrag der anderen Industrieunternehmen schmälern zu wollen.

„Wir können und müssen dem Weltunternehmen Zeiss sehr dankbar sein“, sagt Bürgermeister Peter Traub. Carl Zeiss prägt heute das Stadtbild des „Weltdorfs“ und ist aus vielerlei Gründen nicht mehr